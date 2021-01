Para sonhar com o título, Inter busca 5ª vitória seguida em revanche com o Goiás

O Internacional demorou, mas embalou sob o comando de Abel Braga. Ganhou os últimos quatro jogos no Brasileirão e pretende se vingar do Goiás, às 18h15 deste domingo, no Beira-Rio, para voltar de vez à briga pelo título com o São Paulo. São seis pontos de diferença para o líder.

Artilheiro do Brasileirão com 16 gols em 25 partidas, Thiago Galhardo cumpriu suspensão diante do Ceará e retorna. Ele está empolgado após "desencantar" contrta o Bahia, há duas rodadas, e espera embalar com Abel Braga.

Galhardo vinha atuando mais recuado com Abel justamente para aproveitar a boa fase de Yuri Alberto. Como o jovem atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o artilheiro jogará novamente mais avançado, perto do gol.

O Inter podia estar melhor na tabela não fosse a derrota para o então lanterna Goiás, no primeiro turno, e até hoje bastante lamentada em Porto Alegre. Naquele jogo de Goiânia, os donos da casa tiveram um jogador expulso com somente quatro minutos e ainda conseguiram ganhar.

A perda desses três pontos é considerada a maior zebra do Inter. Naquele jogo, foram muitas chances criadas e desperdiçadas. Agora, a ordem é ter capricho quando as oportunidades aparecerem, sobretudo após a ascensão do time esmeraldino.

Além de Yuri Alberto, o Inter terá um desfalque de peso. Desafogo do time, o meio-campista Edenílson também cumprirá suspensão no Beira-Rio. Forte na marcação, o jogador vira e mexe aparece no ataque dando assistências e anotando gols.

Sem seu curinga, Abel aposta no jovem Praxedes. O goleiro Marcelo Lomba faz tratamento intensivo no joelho para estar apto. Caso não se recupere, o Inter terá de usar o jovem goleiro Daniel, já que Danilo Fernandes está machucado. Uendel, também lesionado, é outro desfalque.