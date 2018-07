Para substituir Conca, Guangzhou contrata meia da seleção italiana

GUANGZHOU - Depois de perder o argentino Darío Conca para o Fluminense, o Guangzhou Evergrande, da China, foi buscar um novo meia na Europa. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação de Alessandro Diamanti pelos próximos três anos. Jogador da seleção italiana, o meia foi vendido pelo Bologna por 6,9 milhões de euros (R$ 22,3 milhões).

Aos 30 anos, Diamanti vinha sendo especulado pelo Guangzhou havia duas semanas. Requisitado pelo técnico italiano Marcello Lippi, o Diamanti chega para auxiliar os brasileiros Muriqui e Elkeson no ataque do time chinês.

Com passagens por Livorno, West Ham e Brescia, o italiano ganhou destaque no Bologna, equipe que defendia desde 2011. Por meio de suas atuações pela equipe do norte da Itália, o meia ofensivo também chamou a atenção do técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, que o convocou para Eurocopa de 2012 e também para a Copa das Confederações, que ocorreu no ano passado no Brasil.

Em seu novo clube, Alessandro Diamanti chega com a importante missão de substituir Darío Conca. Ídolo na China, o argentino foi eleito o melhor jogador do Campeonato Chinês da última temporada. Além do italiano, o Guangzhou deve anunciar a contratação de mais jogadores até o fim de fevereiro, quando fecha a janela do mercado asiático.