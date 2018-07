Para técnico do Paraguai, Brasil merecia vitória Não foi só Mano Menezes que entendeu que a seleção brasileira foi superior durante todo o jogo deste domingo contra os paraguaios e que, não fosse os gols perdidos, o Brasil teria saído de campo com uma vitória convincente. O técnico do Paraguai, Gerado Martino, também constatou o óbvio.