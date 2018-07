Para técnico do Santos, goleiro do Londrina garantiu jogo de volta

O técnico Marcelo Fernandes encontrou um responsável direto pela vitória magra do Santos sobre o Londrina, por 1 a 0, pela Copa do Brasil: Vitor, o goleiro rival. No opinião do novo treinador santista, o arqueiro impediu que o Santos fizesse mais gols na noite desta terça-feira e garantisse a classificação sem a necessidade da volta na Vila Belmiro - o jogo está marcado para o dia 16 de abril.

"Parabenizo o goleiro adversário, com certeza. Criamos bastante, mas não deu para eliminar o jogo da volta. Ele (Vitor) está de parabéns. Tem dia que é assim mesmo", comentou Marcelo Fernandes.

Vitor é um goleiro de 29 anos que teve passagens por clubes médios - antes do Londrina, defendia o Novo Hamburgo. Nesta terça-feira, ele foi decisivo em pelo menos três momentos. No primeiro tempo, defendeu um chute de Victor Ferraz na entrada da pequena área. Na segunda etapa, fez duas defesas seguidas: um chute de fora da área de Robinho e, em seguida, a cabeçada de Ricardo Oliveira.

O atacante Robinho, autor do gol da vitória com a cobrança de um pênalti duvidoso, também elogiou o Vitor. "Não foi ruim. O goleiro do Londrina teve uma grande atuação, mas vamos conseguir a classificação na Vila Belmiro", afirmou o camisa 7.