Para técnico, jogo de Sánchez vai melhorar com a volta de Valdivia

O jogo do atacante Alexis Sánchez, principal astro da seleção chilena, será potencializado com a volta do talentoso meia Jorge Valdivia, que ficou afastado da equipe depois da Copa do Mundo, disse nesta quinta-feira o técnico Jorge Sampaoli.

Valdivia é a principal novidade do Chile para os amistosos de sexta e terça-feira contra Venezuela e Uruguai, respectivamente, que servem de preparação para a Copa América do próximo ano, no Chile. "Valdivia vai ser um aporte para que Alexis não retroceda, e vai potencializar seu jogo", disse o treinador em entrevista coletiva.

O jogador do Palmeiras foi novamente convocado diante dos problemas mostrados pela seleção no ataque em seus últimos jogos. Em outubro, o Chile só empatou em casa com a Bolívia e após a partida, Sánchez -que brilha no Arsenal- pediu explicitamente a volta de Valdivia ou de outros jogadores que o abasteçam com passes no ataque.

Valdivia havia renunciado à seleção chilena após sua escassa participação no Mundial do Brasil e sua iminente transferência ao futebol árabe, que não se concretizou.