Para tentar quebrar jejum no Brasileirão, Roth comanda treino de finalizações

Preocupado com o jejum de vitórias do Internacional no Campeonato Brasileiro, o técnico Celso Roth resolveu dar atenção especial às finalizações no treino desta terça-feira, que contou com atividades em dois períodos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

Na primeira parte, pela manhã, o foco foi todo na parte física, tanto na academia quanto no campo. À tarde, todos os jogadores foram para o gramado e a ordem do dia foi acertar a pontaria, e não apenas nas finalizações em gol. Também se concentraram em cruzamentos a área.

Não foi por acaso. Roth está preocupado com as dificuldades encontradas pela equipe no empate por 1 a 1 com o São Paulo, domingo, no Beira-Rio. Até a cobrança de pênalti que o Inter teve naquele jogo foi desperdiçado, por Valdívia, que mandou para fora. Poderia ter sido o gol da vitória do time gaúcho.

O gol fez falta porque o Inter ostenta uma dura série negativa neste Brasileirão. O time está há 13 jogos sem vitória, cada vez mais perto da zona de rebaixamento.