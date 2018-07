Para Tevez, Argentina merecia ter conquistado a Copa do Mundo

De fora da Copa do Mundo por conta de uma contestada decisão do técnico Alejandro Sabella, Carlitos Tevez viu a campanha do vice da Argentina pela televisão. Foi assim que assistiu à seleção de seu país perder muitos gols na final diante da Alemanha e ser derrotada por 1 a 0, no último dia 13, no Maracanã.

Para Tevez, estes gols perdidos e a boa atuação na final mostraram que os argentinos mereciam ter ficado com o título no Brasil. "São sentimentos difíceis de explicar porque sou argentino e a partida estava para ser ganha e escapou. Penso que podíamos ganhar tranquilamente a Copa do Mundo", declarou nesta quarta-feira.

Durante a decisão, Higuaín perdeu chance incrível logo no primeiro tempo. Depois, Messi e Palacio desperdiçaram outras boas oportunidades, o que ainda é lamentado por Tevez. "A bola não entrou no gol e foi só isso. Acho que a Argentina estava a um passo de ganhar o Mundial", opinou.

Mesmo depois de mais uma temporada de destaque na Juventus, Tevez ficou de fora da convocação de Sabella para o Mundial. O treinador, aliás, nunca convocou o jogador, desde que assumiu a seleção argentina em 2011. A preterição do atacante gerou revolta de alguns argentinos, que chegaram a protestar antes da Copa.