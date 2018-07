Para Thiago Ribeiro, Santos só deve pensar em vitória contra o Atlético-MG

SÃO PAULO - Depois de ficar fora diante do Náutico por suspensão, Thiago Ribeiro é reforço certo para o Santos enfrentar o Atlético-MG, neste domingo, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O atacante volta ao time com a responsabilidade de ser o principal jogador ofensivo da equipe depois da lesão de Montillo, que ficará afastado por 10 dias depois de machucar a panturrilha direita.

Thiago lamenta a ausência do argentino. "Ele faz falta, pois tem muita qualidade. No futebol, você precisa estar preparado para enfrentar essas ausências. Mas de maneira geral, sempre quem vem entrando, vem dando boa resposta e ajudando ao Santos", aponta o atacante.

Para ele, o confronto diante do Atlético-MG é especial. Afinal, Thiago atuou por bom tempo no Cruzeiro e criou rivalidade contra o time campeão da Libertadores. "Quando você joga bastante tempo em um clube, cria-se uma identificação. Nos três anos em que estive no Cruzeiro, o retrospecto é bom. Fui bicampeão mineiro e as duas vezes em cima do Atlético", se recorda.

Para Thiago, o Santos precisa recuperar em Belo Horizonte os pontos perdidos em casa, depois do empate na Vila com o lanterna Náutico. "Quando não se vence em casa, é preciso compensar o que não foi feito. Temos que ir para Belo Horizonte com o pensamento de vencer. Pensar que o empate é bom, não é. Chegou ao ponto no campeonato, que para alcançar o G4 é preciso vencer fora também. Por isso, precisamos buscar um bom resultado lá", avisa ele.