Para Thiago Ribeiro, vencer o Palmeiras é 'obrigação' Campeão mineiro, o Cruzeiro não estreou bem no Campeonato Brasileiro. O time perdeu para o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis, no último domingo. Na segunda rodada da competição, a equipe busca a reabilitação diante de sua torcida, contra o Palmeiras, no próximo domingo, e trata a vitória no confronto como "obrigação".