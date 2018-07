Para Tite, Santos mereceu eliminar o Corinthians e avançar

Para Tite, o Santos mereceu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. O treinador do Corinthians destacou principalmente a superioridade do adversário no primeiro tempo do jogo de ida, semana passada na Vila Belmiro. O Santos venceu as duas partidas. A primeira por 2 a 0 e depois por 2 a 1, no Itaquerão.

"O Santos mereceu passar, principalmente pelo primeiro tempo que fez lá na Vila (Belmiro). Temos de reconhecer isso", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, após a partida de quarta-feira à noite.

Tite também explicou a decisão de poupar Elias e Fagner do jogo desta quarta-feira. "É muito difícil enfrentar as duas competições em alto nível. É muito desgastante. Eu poderia até pensar: ''Elias vai para a seleção brasileira, então posso estourar ele''. Isso o Corinthians não faz. Tem de ter responsabilidade", disse.

Com a eliminação na Copa do Brasil, resta ao Corinthians o Campeonato Brasileiro para a equipe não terminar a temporada sem nenhum título. Tite, no entanto, não vê a conquista do Nacional como uma obrigação, apesar de o time liderar a competição com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético-MG (43 a 39).

"Não sei se vai ser campeão, também não consigo medir que um trabalho bom é feito apenas com o campeão. Se for assim, a gente fica em uma euforia quando vence e uma depressão do segundo para baixo. Futebol não é assim. Temos que olhar em termos maiores", justificou.