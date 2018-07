Para Tite, Corinthians ficou perto de vencer Botafogo Um gol do garoto Hyuri, de apenas 20 anos, aos 44 minutos do segundo tempo, definiu a vitória do Botafogo sobre o Corinthians, por 1 a 0, quarta-feira à noite, no Maracanã. Mas, para o técnico Tite, foi a equipe dele que ficou mais perto de voltar do Rio com os três pontos na bagagem.