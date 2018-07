Para Tite, Joel Santana é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro

O técnico do Corinthians, Tite, afirmou nesta sexta-feira que Joel Santana, doBotafogo, é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Na quinta posição, com 56 pontos, a equipe carioca ainda luta para conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2011.

O comandante corintiano ainda citou quem acha o melhor jogador da competição. "Se não posso escolher ninguém do Corinthians, fico com o Conca, ficou bastante em evidência". O meia do Fluminense se destaca por sua habilidade, e, assim como o Corinthians, ainda sonha com o título nacional.

Tite preferiu não dizer quem considera o melhor juiz do Campeonato Brasileiro. O assunto arbitragem foi muito comentado no clube na última semana, principalmente após a vitória de sábado passado por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Pacaembu, com gol de Ronaldo em pênalti polêmico.

Méritos. Tite não gosta muito de falar sobre o próprio trabalho, mas reconhece que contribuiu para a recuperação do Corinthians. Quando chegou, o time estava em crise, há sete jogos sem vencer, em terceiro lugar. Desde que assumiu, conquistou quatro resultados positivos e um empate, e recolocou a equipe na liderança.

"Seguramente eu tive alguns méritos, mas esta melhora faz parte de uma engrenagem. Eu não presenciei o momento de turbulência, quando saí (em setembro foi trabalhar fora do país) o Corinthians tinha o melhor futebol. Agora só quero ter simplicidade e continuar dessa forma", assinalou.