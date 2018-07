Para Tite, manutenção do elenco é principal reforço O Corinthians já ganhou cinco reforços para a temporada 2012 (Cássio, Felipe, Vitor Júnior, Elton e Gilsinho), mas, para o técnico Tite, o principal mérito do Corinthians entre o fim do Brasileirão do ano passado e o início da temporada 2012 foi a manutenção do elenco campeão nacional.