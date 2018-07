Para Tite, vaga na Libertadores é ‘carimbo de qualidade’ no trabalho do Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Tite não acredita que a possível perda do título do Campeonato Brasileiro será uma grande frustração para o Corinthians. Segundo ele, a conquista da vaga na Copa Libertadores de 2011 já é um "carimbo de qualidade" no trabalho que foi feito durante toda a competição.

"Quando eu cheguei aqui o mínimo era conseguir a vaga na Libertadores, e existia uma grande pressão, e isso nós conseguimos. A campanha tem que ter este rótulo", declarou o treinador.

Com 67 pontos, o Corinthians é o segundo colocado do Brasileirão e não sai mais do G-3, o grupo dos times que se classificam para o torneio continental. Mas, para ser campeão, terá que superar o Goiás em Goiânia e ainda torcer por um tropeço do Fluminense diante do Guarani no próximo domingo.

No entanto, Tite ainda não desistiu de conquistar o Campeonato Brasileiro. Ele lembra que, quando foi contratado, o Corinthians estava cinco pontos atrás do líder. "Por que não acreditar agora que estamos somente um ponto atrás?".

E o aproveitamento de Tite no clube de Parque São Jorge o faz ficar ainda mais confiante. Com sete jogos, tem cinco vitórias e dois empates, e se não perder para o Goiás terminará a competição invicto. "Mas é muito egoísta pensar assim, pois sei que se tivesse aqui o campeonato todo não estaria com 85% de aproveitamento".

Fluminense. O Flu é neste momento o principal candidato ao título. Afinal, precisa somente ganhar do já rebaixado Guarani em casa para levantar o troféu. Mas Tite não acha que os cariocas terão vida fácil.

"O futebol é um jogo de muita variáveis, não é igual ao vôlei, onde a racionalidade está mais presente. Você pode ter várias oportunidade e não fazer o gol, aí vai lá e toma um de bola parada. Eu já estive muito perto de títulos que escaparam, e agora quero acreditar que o contrário vai acontecer."

Ronaldo. O comandante corintiano ficou contente com a boa possibilidade de poder voltar a contar com Ronaldo no domingo. Lesionado, ele não atuou na vitória diante do Vasco no último fim de semana, mas na quinta-feira deve voltar a treinar com os companheiros. "Seria realmente muito importante", destacou.

Além disso, o que anima Tite é o fato de neste momento é não ter nenhum jogador suspenso. "É bom poder contar com todos, porque assim, mesmo quando você erra na escalação, você acerta", brincou.

Água atrapalha. A chuva forte que caiu na tarde desta terça-feira em São Paulo cancelou o treino do Corinthians que seria realizado no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. Com isso, os jogadores fizeram apenas exercícios na academia e somente os goleiros foram para o gramado.