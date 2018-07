Para Tite, vale até 'jogar sujo' para o Corinthians ganhar o Mundial

SÃO PAULO - Tite mostrou que não está para brincadeira com relação à luta pelo título do Mundial de Clubes. Faltando dois dias para a disputa da semifinal, o técnico do Corinthians disse não acreditar em sorte e afirma que, dependendo do que acontecer, vale até "jogar sujo" para conquistar a vitória.

"Não gosto muito deste negócio de sorte, acredito em merecimento, em construção do trabalho no dia-a-dia, em competência e conduta. E tem mais: ninguém aqui é 'Poliana'. Se tiver que quebrar a perna, eu quebro. Se tiver que ser sujo, eu vou jogar sujo", disse Tite, em entrevista ao Sportv. "Tenho todas estas facetas comigo. Basta escolher qual vou usar."

Sobre o adversário desta quarta-feira, em Toyota (Japão), às 8h30 (de Brasília), Tite se manifestou preocupado com a força física e a qualidade do passe dos jogadores do Al Ahly. "A bola não queima no pé deles".

O comandante do Corinthians também elogiou o craque do time egípcio. "Aboutrika é inteligente, armador, aquele que na pelada vai saber organizar", declarou, citando o experiente meia egípcio, de 34 anos, autor do segundo gol do Al Ahly.