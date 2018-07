Para Toloi, viagem será boa para unir grupo são-paulino

"A viagem vai ser boa para unir o grupo", avaliou o zagueiro Rafael Toloi. "Vamos viajar mais motivados depois do empate contra o Corinthians", concordou Paulo Miranda, se referindo ao 0 a 0 contra o rival, neste domingo, no estádio do Pacaembu.

O zagueiro Lúcio foi afastado do jogo deste domingo e da viagem por um problema disciplinar, de acordo com a diretoria são-paulina. "A pedido do treinador, decidimos afastá-lo do jogo e da viagem", comentou o vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Fontes próximas à direção dizem que o zagueiro discutiu asperamente com o treinador ao saber que não seria escalado para o clássico. "É uma página virada", desconversou o técnico Paulo Autuori. "Nem sabemos se houve mesmo afastamento. Estávamos na concentração", disse Rafael Toloi.