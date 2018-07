Pará trabalha com os companheiros e é a novidade do treino do Flamengo

Pará não atua desde o último dia 27, no clássico diante do Vasco, quando sofreu uma torção no tornozelo e no joelho. Desde então, luta para se recuperar e até chegou a correr no campo na semana passada, mas nesta quarta, durante o treino físico funcional, voltou a trabalhar com o resto da equipe.

Sem Pará, Ayrton tem sido o titular da lateral direita e marcou um lindo gol de falta na vitória sobre o Joinville, no último domingo. Agora, com a possível volta do titular da posição, resta saber quem será o escolhido do técnico Osvaldo de Oliveira para pegar o Figueirense.