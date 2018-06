Para treinador, faltou experiência ao Marrocos para avançar na Copa

Na avaliação do técnico francês Hervé Renard, faltou experiência para o Marrocos avançar às oitavas de final da Copa do Mundo, como aconteceu em 1986. Os marroquinos fecharam nesta segunda-feira a sua participação na Rússia com o empate diante da Espanha por 2 a 2, em Kaliningrado.

Nos dois primeiros jogos do Mundial da Rússia, derrotas por 1 a 0 para Irã e Portugal. Nos três compromissos, porém, a equipe teve bom desempenho. "Faltou para nós um pouco de experiência. Houve jogos em que deveríamos ter tido melhores resultados. Mas mostramos que podemos enfrentar duas das melhores equipes do mundo, Portugal e Espanha, e representar bem o Marrocos", afirmou o treinador após a partida.

Apesar de sair do torneio sem vencer, a competição ficará marcada para o técnico francês. "Manteremos esta Copa do Mundo nas nossas mentes. Foi um momento mágico para nós".

O Marrocos vinha em bom momento antes da Copa do Mundo. Estava invicto há 10 jogos e havia expectativa de alcançar a próxima fase do torneio depois de 32 anos. Mas a seleção retorna à África com duas derrotas e um empate.

Sobre o jogo contra a Espanha, Hervé Renard disse que a sua equipe merecia melhor sorte. "Teríamos adorado ter vencido a Espanha e foi por isso que viemos para cá nesta noite de segunda-feira. Sofremos, pois toda a equipe que joga contra a Espanha sofre porque sua formação é uma mistura de jogadores do Real Madrid e Barcelona - todos excepcionais. Mas eu acho que nossos jogadores, toda a equipe, devem ser elogiados por este jogo e toda a Copa do Mundo", finalizou.