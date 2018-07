Pará vai operar joelho e desfalcará Grêmio por um mês

De acordo com o Grêmio, Pará será operado ainda nesta segunda-feira, em Porto Alegre, em razão da lesão no menisco interno do joelho direito. A cirurgia será realizada diretor médico Márcio Bolzoni e pelo médico Felipe do Canto. A previsão do clube é de afastamento do jogador por 30 dias.

Pará é o segundo lateral-esquerdo que desfalca o Grêmio por lesão, já que o time também ficou sem Julio Cesar recentemente. Sem ambos, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá que optar nos próximos jogos entre o recém-contratado Fábio Aurélio, Anderson Pico ou a improvisação de Edilson.

A vitória sobre o Flamengo deixou o Grêmio com 12 pontos, em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a jogar no próximo domingo, em casa, contra o vice-líder Atlético Mineiro, em partida válida pela sétima rodada da competição.