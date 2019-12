Para Valverde, Barcelona só pensa no Real: 'Não nos preocupamos com lado de fora'

O clima nas ruas de Barcelona promete ferver nesta quarta-feira horas antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid, que acontecerá no estádio Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Há a possibilidade de manifestações de milhares de pessoas pela independência da região da Catalunha, mas isso não terá influência entre os jogadores do clube catalão, de acordo com o técnico Ernesto Valverde.

"Estamos concentrados no que nos toca. Não nos preocupamos com o lado de fora (do estádio)", disse o treinador, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, sobre o clássico que é da 10.ª rodada da competição e deveria ser jogado no dia 26 de outubro. O adiamento para esta quarta-feira aconteceu justamente por causa do ambiente tumultuado em Barcelona com manifestações naquela época.

"Naquele momento se pensava que era melhor jogar, mas resolveram adiar. E no caso de amanhã (quarta-feira) também penso que o melhor é jogar", afirmou Valverde. "Estamos ao cabo do que acontece, mas estamos acostumados ao que sempre ocorre nos arredores do estádio. Especialmente em um jogo como este. Mas nossa preocupação é com os 90 minutos em campo".

O comandante do Barcelona comentou sobre a vantagem de ter tido um dia a mais de descanso e sobre a dificuldade que é enfrentar o Real Madrid. Devido aos dois times estarem no topo da tabela de classificação dividindo a liderança com o mesmo número de pontos (35), muito se fala sobre ser o clássico mais equilibrado e decisivo dos últimos tempos.

"Estamos no primeiro turno, ainda faltam muitos jogos. Qualquer equipe gostaria de estar à frente depois da partida, mas falta muita liga ainda. As equipes estão muito próximas e tudo se iguala em um clássico", ressaltou Valverde, que revelou que Arthur não deve jogar porque o volante brasileiro está se recuperando de lesão no púbis.