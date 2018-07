Para Van Gaal, Manchester United é o melhor time inglês

O Manchester United está 12 pontos atrás do líder Chelsea, mas mesmo assim o técnico Louis van Gaal exaltou o seu time nesta sexta-feira. O holandês avaliou que se trata da melhor equipe do Campeonato Inglês no momento. E destacou que sua confiança é a mesma que sente no elenco. "Quando você vê a pontuação das últimas 19 ou 20 partidas, nós somos o melhor time do campeonato. Então é por isso que eu acho que a confiança também está alta, como era no início. Os jogadores sabem e têm experiência de jogar no sistema tático com a minha filosofia'', disse.

Os números realmente dão alguma razão a Van Gaal, pois, após um início difícil de temporada, o Manchester United é o time que mais somou pontos nas últimas 15 rodadas do Inglês. Mesmo assim, o estilo de jogo da equipe é alvo de críticas. O treinador, porém, mostrou não se importar muito com os questionamentos.

"Eu nunca estou 100% feliz. Nós podemos jogar melhor, mas o principal é vencer o jogo. Nós mostramos este ano várias vezes espírito de equipe e isso é muito atraente para os torcedores e também para o treinador'', concluiu o treinador holandês.

Terceiro colocado no campeonato com 47 pontos, o Manchester United vai ao País de Gales neste sábado enfrentar o Swansea, pela 26.ª rodada.