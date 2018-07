Para Vizeu, Flamengo precisa 'esquecer' vitória sobre Flu e manter foco no Grêmio

O atacante Felipe Vizeu ressaltou a necessidade do Flamengo esquecer o emocionante empate em 3 a 3 com o Fluminense, na quarta-feira passada, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que garantiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, para se concentrar no Grêmio, adversário deste domingo, às 17 horas, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente tem que manter o foco. Já passou o jogo de quarta-feira, agora temos que botar o nosso foco para o Brasileirão. Sabemos da importância. A gente sabe que pode encostar lá em cima. Temos que continuar com muita humildade, dedicação, porque vai ser um jogo muito difícil. Mas que possamos conseguir um resultado positivo", disse o jogador nesta sexta-feira.

O jogador, de 20 anos, revelou ter se emocionado com gol marcado contra o Fluminense, o primeiro dele com a camisa do Flamengo no estádio do Maracanã. No entanto, Felipe Vizeu despistou sobre a possibilidade de entrar como titular no duelo contra o time tricolor gaúcho no lugar do peruano Paolo Guerrero.

"Tenho que estar preparado. Claro que o gol (contra o Fluminense) me deu muita confiança. Mas nunca faltou empenho, entrega da minha parte. Agora, é continuar com esse foco, determinação, dedicação total nos trabalhos. Porque, independente de quem for jogar, sei que vai dar o melhor pelo grupo e pelo Flamengo. Vai ser um grande jogo", projetou o atacante.

O elenco flamenguista retomou as atividades na manhã desta sexta-feira com um treinamento no CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após os trabalhos na academia de musculação e aquecimento, os jogadores participaram de um coletivo comandado pelo técnico colombiano Reinaldo Rueda.

O Flamengo somou até agora 47 pontos no Brasileirão e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação, a última posição atualmente que dá acesso para a próxima edição da Copa Libertadores. A equipe rubro-negra está um ponto atrás de Cruzeiro e Botafogo, quinto e sexto colocados, respectivamente.