Para voltar a vencer, Guilherme pede Botafogo pressionando o Bahia na Fonte Nova

Depois de ser eliminado pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, o Botafogo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro e, neste domingo, às 16 horas, visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada da competição.

O time carioca também vem de derrota no Brasileirão - perdeu para a Ponte Preta por 2 a 1 no último domingo - e precisa da vitória para tentar entrar para o G6 da competição. Atualmente tem 28 pontos e está em 11º lugar, a dois pontos do grupo da Libertadores. O volante Guilherme pediu neste sábado que o time, apesar de atuar fora de casa, tente impor o ritmo desde o início.

"É hora de vencer. É a oportunidade de subir na tabela. Temos que ter calma para buscar o resultado, mas sempre atentos na defesa e no ataque. É fazer com que a partida se desenhe a nosso favor. Estamos motivados e esperamos voltar com o triunfo", comentou em entrevista ao site oficial do Botafogo.

Uma vitória também tiraria um pouco a pressão no técnico Jair Ventura e daria tranquilidade para o elenco trabalhar na semana que terá de folga por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018.

Na sexta-feira, cerca de 30 torcedores foram ao treino do Botafogo conversar com os jogadores e pedir uma postura diferente em campo. Após o duelo contra o Bahia, o time alvinegro só voltará a campo em 10 de setembro, no clássico contra o Flamengo, no Engenhão.