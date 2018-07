Para voltar a vencer, São Paulo evita pensar no Cruzeiro

Após perder duas partidas seguidas, para Coritiba e Corinthians, os jogadores do São Paulo tomaram um puxão de orelhas do técnico Muricy Ramalho. Nesta quarta-feira, contra o Flamengo, no Morumbi, o time passará a adotar outra estratégia: esquecer o líder Cruzeiro e pensar apenas em sua adversário.

"Essas duas derrotas serviram de aprendizado. A gente vinha de bom momento, com nove partidas sem perder, mas aí vieram os resultados negativos. Então temos de pensar a cada jogo, precisamos fazer o nosso papel em casa e conquistar os três pontos", avisa o zagueiro Edson Silva.

Ele garante que não se deslumbra com o momento e sabe que no futebol, de uma semana para outra, as coisas podem mudar radicalmente. Um exemplo é o próprio time do São Paulo, que estava se portando bem defensivamente, mas tomou seis gols nos dois últimos confrontos.

"Eu penso sempre em um grupo e nunca individualmente. Nas outras semanas a defesa estava sendo elogiada. Contra o Cruzeiro, a defesa foi espetacular, mas sei que cada jogo é uma história. A defesa está fazendo um belo papel e neste jogo contra o Flamengo temos de errar o mínimo possível para não sermos surpreendidos", diz Edson Silva.

Titular da zaga são-paulina, Edson Silva explica que o time teve muitos erros coletivos contra Coritiba e Corinthians, e isso provocou a derrota. "Não pode ser assim nos jogos decisivos. Temos de fazer o que vínhamos fazendo antes das duas derrotas. Vamos procurar não errar e entrar em campo bem concentrados. Jogando em casa, temos de fazer nosso papel e pensar cada partida de uma vez. Temos de esquecer o Cruzeiro, que está na nossa frente (vice-líder, o São Paulo tem sete pontos de desvantagem). Claro que vamos secar, mas precisamos ter foco no nosso time e vamos pensar primeiramente no Flamengo, depois no Fluminense e assim por diante", conclui o zagueiro.