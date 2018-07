Para Wagner, vitória domingo dará 'tranquilidade' ao Flu

RIO - Vindo de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense passa por momento complicado e cai na tabela a cada rodada. A fase não é boa e os próprios jogadores admitem isso. Para o meia Wagner, no entanto, uma vitória diante do Grêmio neste domingo, em Porto Alegre, dará novamente à equipe a calma necessária para trabalhar.

"Somente a vitória nos dará tranquilidade. Sabemos das dificuldades, da qualidade do adversário, que jogará dentro de casa, mas precisamos dar a volta por cima, vencer e somar pontos para subir na tabela. Temos consciência da nossa qualidade e jogaremos como se fosse uma final. Será um confronto de detalhes e tudo que tínhamos para errar, cometemos nos jogos anteriores", declarou.

Nem mesmo os desfalques da equipe parecem desanimar Wagner. Para a partida, o técnico Abel Braga não poderá escalar o Fluminense com Fred e Digão, suspensos após serem expulsos no clássico com o Vasco, além do lateral Bruno, fora por conta de um estiramento muscular na coxa direita.

"Temos grandes desfalques, mas quem entrar vai dar o máximo e confiamos em todos os jogadores, pois nosso grupo tem qualidade. Abel sempre fala que quando temos desfalques não podemos ficar chorando e sim dar força para quem está entrando, porque devemos nos unir e nos fortalecer para que possamos voltar a vencer", disse Wagner.