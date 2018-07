Para Wenger, Arsenal 'escapou de desastre' com virada O Arsenal conseguiu uma histórica classificação às quartas de final da Copa da Liga Inglesa com a vitória diante do Reading por 7 a 5, fora de casa, na última terça-feira. A equipe chegou a estar perdendo por 4 a 0, mas conseguiu o empate nos acréscimos e o triunfo na prorrogação. A comemoração também contagiou o técnico Arsène Wenger, que disse que seus comandados "escaparam do desastre" com o resultado.