Para Wilson, Figueirense atrapalhará planos corintianos

O capitão do Figueirense destaca que os seus companheiros entrarão em campo com força total e com a disposição de "melar" a conquista antecipada do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. "Que essa dúvida sobre o campeão brasileiro dure até a última rodada", pontuou o goleiro.

Compactuando com a opinião de Wilson, o técnico Jorginho foi mais longe ao afirmar que o confronto diante do Corinthians será "o jogo da vida de cada jogador". "Se eles acham que vão ser campeões aqui, isso não vai acontecer, não. Vamos colocar nossas vidas por isso. Eles sabem o quanto vamos dificultar tendo como referência a partida que jogamos lá no turno. Aquela vitória (2 a 0, no dia 20 de agosto, no Pacaembu) já é uma motivação natural para nossos jogadores para um grande resultado aqui em Florianópolis. Temos que permanecer no G-5 e, quem sabe, até mesmo entrar no G-4 depois deste confronto", pregou o treinador alvinegro.

O time catarinense ainda não está definido. A grande dúvida é quanto ao aproveitamento do atacante Júlio César. O artilheiro do Figueirense ainda se recupera de uma contratura na coxa esquerda. Ele garantiu que já está bem melhor. "A contusão está bem melhor mesmo. Espero fazer um grande jogo contra o Corinthians. É um jogo que pode valer nossa classificação para a Libertadores", comentou o jogador.

O meia Maicon também está na expectativa de voltar ao time. Em tratamento intensivo nas últimas três semanas para curar-se de uma lesão muscular, o jogador treinou com bola na última quarta, porém se mantém como dúvida, conforme o técnico Jorginho. Certo mesmo é o retorno do volante Ygor, que cumpriu suspensão automática na goleada sofrida para o Fluminense no último domingo.