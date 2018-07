Para Zagallo e Parreira, Cristiano Ronaldo deve levar Bola de Ouro

RIO - O português Cristiano Ronaldo é o favorito na disputa com o argentino Lionel Messi e o francês Frank Ribéry na eleição do prêmio Bola de Ouro da Fifa, que vai apontar o melhor jogador do mundo em 2013. Essa é a opinião de Zagallo, Carlos Alberto Parreira e Tite, que participaram nesta terça-feira do primeiro dia do Footecon, fórum de futebol que acontece no Rio. Em anúncio feito na segunda-feira, a Fifa indicou que Cristiano Ronaldo, Messi e Ribéry são os três finalistas da Bola de Ouro. Eles foram escolhidos em votação que contou com a participação de jornalistas do mundo inteiro e de técnicos e capitães das seleções nacionais.

O vencedor será revelado em cerimônia no dia 13 de janeiro, na Suíça. "Messi teve uma lesão, não pôde dar continuidade, é um craque, um excepcional. Mas o Cristiano Ronaldo vinha sempre batendo na trave, agora é a vez dele", avaliou o ex-jogador e ex-treinador Zagallo. "Cristiano Ronaldo, pelo poder de decisão, pelo poder de fogo e pelos gols", disse o técnico Tite, ao responder quem ganharia o prêmio da Fifa neste ano.

Parreira disse que Messi ainda é o melhor jogador, mas apostou na vitória de Cristiano Ronaldo nesta edição do prêmio. "O melhor do mundo continua sendo o Messi disparado. Ele não é uma máquina, não é um relógio que funciona certinho, teve temporada com contusões. O Cristiano Ronaldo é um grande jogador, o próprio Ribéry é um grande jogador. O Cristiano Ronaldo, pelo momento, com certeza vai ganhar, mas o melhor do mundo disparado é o Messi. Neste momento, ninguém iguala", explicou o coordenador técnico da seleção brasileira.