Para Zagallo e Ronaldo, Neymar será o craque da Copa do Mundo

COSTA DO SAUIPE - A Fifa reuniu nesta quinta-feira, na Costa do Sauipe, onde será realizado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o seu time de embaixadores do torneio: Zagallo (campeão em 1958 e 62), Amarildo (62), Carlos Alberto Torres (1970), Bebeto (94), Ronaldo (1994 e 2002) e Marta. E todos apostaram em Neymar como craque do Copa. "Torço para que o Neymar seja o melhor porque isso vai significar que seremos campeões", disse Ronaldo.

Carlos Alberto Torres destacou o fato de as oito seleções campeãs terem se classificado para o Mundial. Na visão do capitão do Tri, isso tornará a disputa ainda mais acirrada e valorizará uma possível escolha de Neymar como craque da Copa. "O fato de ter oito campeões do mundo, leva a acreditar que será uma Copa diferente no aspecto técnico. Todos os grandes jogadores do mundo estarão aqui, com exceção do Ibrahimovic. Teremos a elite do futebol mundial aqui."

Para Zagallo, a Copa será decisiva para Neymar deixar Messi e Cristiano Ronaldo para trás. "Neymar é considerado o melhor jogador que temos no momento, mas todos consideram Messi e Cristiano Ronaldo os melhores. Na Europa, o Neymar subiu um degrau, começaram a conhecê-lo melhor. Agora para considerá-lo o melhor do mundo, o Brasil tem de ser campeão e vou estar torcendo para o Brasil ser campeão", disse.

Na visão de Amarildo, o principal adversário de Neymar na disputa pelo prêmio será Cristiano Ronaldo. "Depois que foi para o Barcelona, ele ganhou experiência e malícia. Ele terá pela frente o Messi, que não está jogando bem, mas tem de ficar atento ao Cristiano Ronaldo, que classificou Portugal", avaliou.

Bebeto seguiu os companheiros. "Torço para o Brasil cair em um grupo tranquilo, mas não estou preocupado com isso. Qualquer seleção que cair no grupo no Brasil, temos de ganhar. E o Neymar tem tudo para ser o melhor", disse.