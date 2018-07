Para zagueiro Renan Fonseca, Botafogo está criando identidade

"Com as vitórias o trabalho está dando liga e estamos crescendo dentro e fora de campo também", considerou Renan. "A equipe vai criando uma identidade. Não temos muito tempo para treinar e temos demonstrado empenho, com o time todo se desdobrando dentro de campo. Isso faz a diferença e tem sido crucial para nós. Temos conseguido ficar com a bola e marcar os gols."

O zagueiro também comemorou os momentos de `estrela'' vividos após marcar um belo gol sobre o Volta Redonda. "É uma sensação única marcar o primeiro gol pelo Botafogo. Foi um belo gol também e estou muito feliz. Teve uma repercussão muito grande dos meus familiares. Quero continuar focado para que seja o primeiro de muitos."

O Botafogo volta aos treinos nesta sexta-feira em preparação para o duelo com o Resende no domingo, no estádio do Engenhão, às 18h30.