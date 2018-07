Para Zico, Messi ainda não está entre os 5 maiores do futebol

Após sua quarta conquista de Liga dos Campeões e o favoritismo à Bola de Ouro 2015, as comparações entre Lionel Messi e jogadores como Pelé e Maradona voltam à tona. Companheiro do argentino, o meio-campista Xavi, por exemplo, diz 'não ter dúvidas' de que o 'Pulga' é o maior jogador de todos os tempos. Para Arthur Antunes Coimbra, o Zico, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, esta afirmação ainda é precipitada.

O ex-jogador lembrou a célebre frase de Pepe, ex-jogador do Santos que afirmava ser o maior artilheiro do clube, pois 'Pelé não conta'. "Sou da mesma opinião do Pepe. Pelé é lenda, está fora disso. Acho difícil que vá aparecer um jogador com as mesmas características e consiga todas as conquistas individuais e coletivas que Pelé conseguiu", opinou Zico, o meia com mais gols da história do futebol mundial.

O Galinho, que esteve em Berlim para comentar a final da Liga dos Campeões vencida pelo Barcelona, ainda crê que há cinco jogadores acima de Messi na história do futebol: "Coloco Garrincha, Maradona, Beckenbauer e Cruyff, que para mim, junto com o Pelé, foram os cinco maiores que eu vi. O Messi está chegando lá".