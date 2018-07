Parabéns, CBF!

A CBF tem de carregar essa trapalhada. A entidade que, após os 7 a 1, não mudou nada, a não ser a troca da guarda, com a saída de José Maria Marin (hoje réu, nos EUA, em processo de corrupção) e a ascensão ao poder de Marco Polo Del Nero, que não sai de casa, que nem está junto da delegação, que mandou para o lugar dele um representante inexpressivo. Tão inexpressivo quanto aqueles que lá o colocaram.

Os cartolas não aprenderam com a humilhação imposta pelos alemães. Não tiraram nenhum ensinamento da tragédia ocorrida em julho de 2014 no Mineirão. Ao contrário, criaram cortinas de fumaça, de lá para cá, só para encobrir incapacidade de enxergarem que os tempos são outros, que as coisas se transformam, evoluem. Menos eles. Vêm com conversa fiada de comissões disto e daquilo, com grupo de notáveis, com propostas que se parecem com contos da Carochinha.

A revolução começará só quando a CBF for outra. Não adianta mandar embora Dunga, se a cúpula permanecerá a mesma, intocável. Não convencem mais os discursos elegantes e vazios. O torcedor não confia mais nesse tipo de comportamento, de ação, de falta de estratégia. Ninguém aguenta mais ser menosprezado dessa maneira.

Dunga no comando da seleção é o retrato da mentalidade da CBF, que um dia Carlos Alberto Parreira, em sua fidelidade à entidade, afirmou ser o exemplo do "Brasil que dá certo". O capitão do tetra foi jogador dedicado, aplicado, sério. Limitado, mas eficiente. Nem por isso significa que tenha o perfil para comandar um processo de reconstrução da seleção. Os quatro anos iniciais mostraram as limitações dele. Os quase dois de agora, idem.

Não se trata de inabilidade para convocar. Até chamou, em grande parte, o que tinha de melhor, no momento. E ainda sofreu algumas baixas na etapa de preparação.