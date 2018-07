Paraense, Pikachu alerta o Vasco e pede cuidado diante do Remo Yago Pikachu conhece bem o próximo adversário do Vasco. Nascido em Belém e criado nas divisões de base do Paysandu, onde ficou por quase uma década, o jogador se acostumou a enfrentar o Remo. Por isso, o lateral sabe as dificuldades de enfrentar o time paraense no Mangueirão, onde a equipe cruzmaltina jogará na quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil.