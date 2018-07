Paragominas bate Nacional-AM e lidera grupo na Série D

SÃO PAULO - O Paragominas-PA aproveitou a desconcentração do Nacional-AM e venceu o time amazonense, por 3 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio do Sesi, em Manaus, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com isso, o time paraense assumiu a liderança do Grupo A1, com 10 pontos.

O Nacional está mais preocupado com a Copa do Brasil. Na quarta-feira vai receber a Ponte Preta no jogo de volta da terceira fase, dependendo de um empate para chegar, de forma inédita, às oitavas de final. Isso porque venceu em Campinas, por 1 a 0.

No Grupo A1, o time manauara tem seis pontos, mas com três jogos, um a menos do que o líder e também do que o Plácido de Castro-AC, vice-líder, com sete pontos. Na briga direta para fugir da lanterna, o Náutico-RR venceu o Genus-RO, por 1 a 0, somando seus três primeiros pontos. O Genus continua com zero.

VICE-LÍDERES

Em Campina Grande (PB), o Botafogo venceu o Vitória da Conquista-BA, por 2 a 0, assumindo a vice-liderança, com oito pontos, dois atrás do Sergipe, que folgou na rodada. O time baiano caiu para terceiro lugar, com seis pontos. O Juazeirense-BA conseguiu a sua primeira vitória ao bater o CSA, por 1 a 0, e agora tem quatro pontos, em quarto lugar. O time de Alagoas é o lanterna sem pontuar.

Situação parecida é do Goianésia-GO no Grupo A5. Assumiu a vice-liderança, com sete pontos, dois atrás do Mixto-MT, que folgou, após vencer por 1 a 0, o Brasília-DF, lanterna, com um ponto. Águia Negra-MS e Aparecidense-GO empataram sem gols e dividem a terceira posição, com cinco pontos cada.

No Grupo A8, o Metropolitano-SC, também é o novo vice-líder, com sete pontos, depois de fazer 2 a 1 em cima do J. Malucelli-PR. O Londrina ainda lidera, com nove pontos, mesmo tendo perdido por 2 a 0, no sábado, em Ribeirão Preto, para o Botafogo-SP, com quatro pontos, em quarto lugar. O Lajeadense-RS tem cinco pontos, em terceiro, enquanto o J.Malucelli é o lanterna, com dois pontos.

ÚLTIMO JOGO

Na segunda-feira à noite, em Tocantins, o Gurupi-TO, com três pontos, recebe o Ypiranga-AP, com quatro, pelo Grupo A2. Os 40 participantes estão divididos em oito grupos de cinco times cada. Eles se enfrentam entre si em dois turnos. Os dois melhores de cada grupo avançam à segunda fase.