Paraguai anuncia argentino Ramón Díaz como técnico

A Associação Paraguaia de Futebol (APF) anunciou nesta quinta-feira o novo técnico da seleção do país. Trata-se do ex-atacante Ramón Díaz, campeão argentino este ano com o River Plate, que chega para a vaga deixada por Victor Genes e com o objetivo de classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, após ter ficado de fora do Mundial de 2014, no Brasil.

Ramón Díaz estava sem cargo desde que deixou o River após o título, em maio. Além do time argentino, onde também marcou história como jogador, ele já comandou San Lorenzo, América-MEX e Independiente. Em sua nova função, o treinador ressaltou a necessidade de garantir vaga no próximo Mundial e fazer uma boa Copa América em 2015, no Chile.

"Nós temos vários desafios, a Copa América e o Mundial da Rússia, em 2018. Já trabalhamos, organizadamente, para chegar a todos os objetivos que temos pela frente", declarou em sua apresentação, nesta quinta. "A comissão técnica é a mesma que me acompanhou no River Plate e com a qual estou trabalhando desde sempre."

Antecessor de Díaz, Victor Genes havia assumido a seleção em julho de 2013, na vaga do uruguaio Gerardo Pelusso, mas nunca ganhou a confiança da torcida. Neste ano, o Paraguai colecionou alguns resultado decepcionantes. No segundo semestre, por exemplo, foram cinco amistosos, com apenas uma vitória, sobre o Peru.