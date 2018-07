Paraguai anuncia lista de 23 jogadores para Copa

O treinador Gerardo Martino anunciou nesta segunda-feira os 23 jogadores que representarão o Paraguai na Copa do Mundo da África do Sul. O argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios foi confirmado na vaga do atacante Cabañas, que levou um tiro na cabeça no início de janeiro, em um bar no México.

Veja também:

Antero Greco: 'Papo pré-Copa é só aperitivo'

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

O jogador que era um nome certo no Mundial ainda está em recuperação e não há uma previsão em relação à volta aos gramados. Enquanto isso, o Paraguai continua a sua preparação para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, os paraguaios realizarão um amistoso contra a Grécia, na cidade suíça de Winterthur.

No dia seguinte, a delegação viajará para Pietermarizburg, na África do Sul, onde ficará durante a competição. A seleção paraguaia está no Grupo F, que também conta com a Nova Zelândia, a Eslováquia e a atual campeã Itália, adversária de estreia no dia 14 de junho, em Cidade do Cabo.

Confira a lista dos 23 jogadores

Goleiros: Justo Villar (Valladolid/Espanha), Aldo Bobadilla (Independiente Medellín/Colômbia) e Diego Barreto (Cerro Porteño)

Defensores: Denis Caniza (Leon/México), Paulo da Silva (Sunderland/Inglaterra), Claudio Morel (Boca Juniors/Argentina), Júlio César Cáceres (Atlético-MG), Carlos Bonet (Olímpia), Dario Veron (Pumas/México), Aureliano Torres (San Lorenzo/Argentina) e Antolin Alcaraz (Bruges/Bélgica).

Meio-campistas: Edgar Barreto (Atalanta/Itália), Cristian Riveros (Cruz Azul/México), Osvaldo Martinez (Monterrey/México), Victor Cáceres (Libertad), Enrique Vera (LDU/Equador) e Nestor Ortigoza (Argentinos Juniors)

Atacantes: Roque Santa Cruz (Manchester City/Inglaterra), Nelson Valdez (Borussia Dortmund/Alemanha), Lucas Barrios (Borussia Dortmund/Alemanha), Oscar Cardozo (Benfica/Portugal), Edgar Benitez (Pachuca/México) e Rodolfo Gamarra (Libertad).