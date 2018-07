Paraguai chama 15 e desfalca Corinthians, Grêmio e Fla

O técnico da seleção paraguaia, Víctor Genes, convocou nesta quinta-feira uma lista de 15 jogadores que atuam fora do seu país para dois amistosos que o time nacional fará contra o Peru, nos dias 14 e 18 de novembro, respectivamente em Luque (PER) e Lima (PAR). E essa lista trouxe a presença do atacante Romero, do Corinthians, e dos volantes Riveros, do Grêmio, e Cáceres, do Flamengo, que assim irão desfalcar suas equipes durante a reta final do Campeonato Brasileiro.

Hoje na reserva do ataque corintiano, depois de no início de sua trajetória no clube ter cavado um espaço como titular, Romero não poderá ficar à disposição do técnico Mano Menezes no jogo contra Bahia, no próximo dia 16, na Fonte Nova, em Salvador, e provavelmente será descartado do duelo no dia 19, contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. Os confrontos valerão pela 34ª e 35ª rodadas do Brasileirão.

Já Cáceres, autor do primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira à noite, no Maracanã, pela Copa do Brasil, desfalcará o time carioca diante do Coritiba, no dia 16, em casa, e depois não deve reunir condições de atuar diante do Atlético-MG, no dia 19, em Belo Horizonte.

Riveros, por sua vez, não poderá atuar pelo Grêmio na partida diante do Criciúma, no dia 15, em Santa Catarina, mas poderia ter chance de marcar presença em campo na 35ª rodada, pois o Grêmio só jogará no dia 20, contra o Cruzeiro, em Porto Alegre.