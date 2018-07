Paraguai convoca goleiro do Figueirense, Barrios e dupla do Corinthians

O técnico Francisco Arce convocou a seleção do Paraguai nesta terça-feira com quatro jogadores que atuam no Brasil. Para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, contra Peru e Bolívia, o treinador chamou o zagueiro Fabián Balbuena e o atacante Ángel Romero, ambos do Corinthians, o atacante Lucas Barrios, do Palmeiras, e o goleiro Gatito Fernandez, do Figueirense.

O jogador da equipe catarinense, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão, é uma das novidades na convocação. Gatito foi chamado pela primeira vez para defender o Paraguai nestas Eliminatórias. Outros dois jogadores voltam ao time: o volante Juan Manuel Iturbe, da Roma, e o zagueiro Darío Verón, do Pumas, do México.

Dos quatro convocados que atuam no futebol brasileiro, somente Barrios não deve preocupar a comissão técnica do Palmeiras para o Brasileirão. O time paulista enfrentará o Atlético-MG no dia 17 de novembro, dois dias depois da partida do Paraguai contra a Bolívia, fora de casa. O primeiro jogo será contra o Peru, em casa, no dia 10.

No caso de Gatito, Balbuena e Romero, há o risco de virarem desfalque para Figueirense e Corinthians, respectivamente. Curiosamente, os dois times se enfrentarão no dia 16, apenas um dia depois do confronto com a Bolívia. A partida será disputada em Florianópolis, o que deve dificultar o deslocamento do trio de La Paz até a capital catarinense.

Todos os jogadores convocados devem se apresentar no dia 6 (domingo). Assim, os "brasileiros" não devem ter problemas para defenderem seus times no Brasileirão. Eles se apresentariam à seleção no fim do dia.

Arce ainda convocará mais três jogadores para completar a lista. Eles serão escolhidos no futebol local. Nesta terça, foram chamados somente os atletas que atuam fora do país sul-americano.

Confira a lista dos convocados na seleção do Paraguai:

Goleiros: Justo Villar (Colo Colo), Gatito Fernandez (Figueirense);

Defensores: Paulo da Silva (Toluca), Bruno Valdez (América-MEX), Darío Verón (Pumas-MEX), Jorge Moreira (River Plate), Gustavo Gómez (Milan), Fabián Balbuena (Corinthians);

Meio-campistas: Hernán Pérez (Espanyol), Néstor Ortigoza (San Lorenzo), Celso Ortiz (AZ Alkmaar-HOL), Miguel Almirón (Lanús), Osca Romero (Racing), Juan Manuel Iturbe (Roma), Edgar Benítez (Querétaro-MEX);

Atacantes: Derlis González (Dínamo de Kiev), Ángel Romero (Corinthians), Lucas Barrios (Palmeiras), Federico Santander (Copenhague) e Darío Lezcano (Ingolstadt-ALE).