Paraguai define grupo da Copa sem grandes surpresas

O jogador de 21 anos e de destacada atuação no torneio paraguaio com o clube Libertad, tornou-se o mais jovem do elenco e ganhou o posto do volante Osvaldo Martínez, que atua no mexicano Monterrey.

Martino manteve o meia Edgar Barreto, apesar de o jogador ainda se recuperar de uma lesão no joelho. Barreto, de 25 anos, é titular da equipe desde o Mundial de 2006.

Os jogadores excluídos foram os defensores Julio Manzur e Marcos Cáceres, os volantes Sergio Aquino, Eduardo Ledesma e Marcelo Estigarribia, assim como o atacante Jorge Achucarro.

A seleção do Paraguai, que integra o Grupo F junto com Itália, Eslováquia e Nova Zelândia, enfrentará a Grécia na quarta-feira em seu último amistoso antes da estreia no Mundial.

Veja a lista do Paraguai:

Goleiros: Justo Villar (Valladolid, Espanha), Aldo Bobadilla (Deportivo Independiente Medellín, Colômbia) e Diego Barreto (Cerro Porteño, Paraguai).

Defensores: Denis Caniza (León, México), Darío Verón (Pumas, México), Julio César Cáceres (Atlético Mineiro), Claudio Morel Rodríguez (Boca Juniors, Argentina) Antolín Alcaraz (Wigan, Inglaterra), Paulo Da Silva (Sunderland, Inglaterra), Carlos Bonet (Olimpia, Paraguai) e Aureliano Torres (San Lorenzo, Argentina).

Meias: Enrique Vera (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Equador), Cristian Riveros (Sunderland, Inglaterra), Jonathan Santana (Wolfsburgo, Alemanha), Néstor Ortigoza (Argentinos Juniors, Argentina), Víctor Cáceres (Libertad, Paraguai) e Edgar Barreto (Atalanta, Itália).

Atacantes: Roque Santa Cruz (Manchester City, Inglaterra), Nelson Haedo Valdez (Borussia Dortmund, Alemanha), Oscar Cardozo (Benfica, Portugal), Lucas Barrios (Borussia Dortmund, Alemanha), Edgar Benítez (Pachuca, México) e Rodolfo Gamarra (Libertad, Paraguai).