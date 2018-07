Paraguai define Nacional como adversário do Corinthians

A definição dos representantes do Paraguai na Libertadores se daria da seguinte forma: dentre os dois campeões do ano, aquele que atingisse mais pontos na soma do Apertura com o Clausura seria o "Paraguai 1". O outro campeão da temporada seria o "Paraguai 2". Já o time que somasse mais pontos nos dois torneios, sem levantar a taça, seria o "Paraguai 3".

Neste domingo, o Olimpia venceu o Rubio Ñú por 2 a 1, na última rodada, e encerrou o Clausura com 46 pontos - primo de Messi, o ex-flamenguista Maxi Biancucchi abriu o placar. O Cerro Porteño, que também brigava pelo título, ficou em segundo lugar, com 43 pontos, após empatar com o Sol de América.

Desta forma, o Olimpia somou 88 pontos, uma vez que havia feito 42 no vice-campeonato do Apertura. Já o Nacional foi apenas o quarto colocado no Clausura e atingiu um total de 83 pontos. A vaga por índice técnico ficou com o Libertad, com 79 pontos nos dois torneios.

O Olimpia, assim, vai para Grupo 2 da Libertadores, ao lado de Emelec (Equador), Lanús (Argentina) e do time que vencer o confronto entre Flamengo e Real Potosí (Bolívia) pela fase preliminar. Já o Nacional fica no Grupo 5, que tem, além do Corinthians, o Cruz Azul (México) e o Deportivo Táchira (Venezuela). E o Libertad vai enfrentar um time do Equador na fase preliminar - se passar, cai no Grupo 5, com Vasco, Alianza Lima (Peru) e Nacional (Uruguai).