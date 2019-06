Paraguai desembarca no Rio e completa o 'time de seleções' da Copa América

As 12 seleções que vão disputar a Copa América já estão no Brasil. A última delegação a desembarcar em solo brasileiro foi a do Paraguai. A equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Berizzo passou por período de treinamento, em Assunção, desde o último dia 20 e chegou ao Rio de Janeiro. Agora vai treinar na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca, na zona sul da capital carioca.

Campeão da Copa América de 1979, o Paraguai não está na lista dos times favoritos ao título desta vez. Vice-campeão em 2011, ao ser derrotado pelo Uruguai, e semifinalista em 2015, o Paraguai não obteve classificação para a disputa das duas últimas Copas do Mundo em 2014 (no Brasil) e 2018 (na Rússia).

Os destaques do time paraguaio são três jogadores que atuam no futebol brasileiro. O goleiro botafoguense Gatito Fernandez, o zagueiro palmeirense Gustavo Gomez e o meia-atacante santista Derlis González.

Integrante do Grupo B, o Paraguai faz a sua estreia na Copa América neste domingo, às 16 horas, contra o Catar, no estádio do Maracanã. Na segunda rodada, no dia 19, o adversário será a Argentina, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30. Os paraguaios encerram a primeira fase no dia 23 com o duelo diante da Colômbia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16 horas.