Pré-lista da Copa América tem Balbuena, Romero e Barrios

O técnico Ramón Díaz divulgou nesta sexta-feira uma lista com 39 jogadores pré-convocados para defender a seleção paraguaia na Copa América Centenário, em junho, nos Estados Unidos. Entre os nomes chamados, destaque para três que atuam no Brasil: os corintianos Fabián Balbuena e Ángel Romero e o palmeirense Lucas Barrios.

No dia 9 de maio, o treinador argentino reduzirá a lista para 23 jogadores, que serão inscritos pelo Paraguai para a disputa da competição, que acontecerá entre os dias 3 e 26 de junho. Balbuena e Barrios vinham sendo repetidamente chamados para a seleção nas últimas convocações para as Eliminatórias, enquanto Romero se aproveitou das boas atuações recentes pelo Corinthians e só agora voltou a ser lembrado por Díaz.

Se forem confirmados na Copa América Centenário, os três jogadores representarão desfalques importantes para Corinthians e Palmeiras, já que o Campeonato Brasileiro não vai parar para a disputa do torneio continental.

Além dos três nomes já citados, a pré-convocação paraguaia contou com outros velhos conhecidos da torcida brasileira, como os laterais Iván Piris, ex-São Paulo, e Miguel Samudio, ex-Cruzeiro, e os meio-campistas Victor Cáceres, ex-Flamengo, e William Mendieta, ex-Palmeiras.

O Paraguai está no Grupo A da Copa América Centenário, ao lado dos donos da casa, os Estados Unidos, da Colômbia e da Costa Rica. A estreia da seleção acontecerá no dia 4 de junho, diante dos costa-riquenhos, no Florida Citrus Bowl, em Orlando.

Confira a pré-convocação paraguaia para a Copa América Centenário:

Goleiros: Justo Villar (Colo Colo), Anthony Silva (Cerro Porteño), Alfredo Aguilar (Guaraní-PAR) e Diego Barreto (Olimpia).

Defensores: Paulo Da Silva (Toluca-MEX), Pablo Aguilar (América do México), Gustavo Gómez (Lanús), Fabián Balbuena (Corinthians), Juan Patiño (Guaraní-PAR), Saúl Salcedo (Olimpia), Miguel Samudio (América do México), Bruno Valdez (Cerro Porteño), Iván Piris (Udinese), Raúl Cáceres (Cerro Porteño) e Blas Riveros (Olimpia).

Meio-campistas: Néstor Ortigoza (San Lorenzo), Víctor Cáceres (Al-Rayan-CAT), Óscar Romero (Racing-ARG), Robert Piris (Olimpia), Osvaldo Martínez (América do México), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Celso Ortiz (Al Alkmaar-HOL), Jonathan Santana (Cerro Porteño), William Mendieta (Olimpia), Miguel Almirón (Lanús), Jesús Medina (Libertad) e Victor Ayala (Lanús).

Atacantes: Roque Santa Cruz (Málaga-ESP), Nelson Haedo Valdez (Seattle Sounders-EUA), Lucas Barrios (Palmeiras), Antonio Sanabria (Sporting Gijón-ESP), Edgar Benítez (Querétaro-MEX), Hernán Pérez (Espanyol), Derlis González (Dínamo de Kiev), Darío Lezcano (Ingolstadt-ALE), Juan Manuel Iturbe (Bournemouth-ING), Jorge Benítez (Cruz Azul-MEX), Ángel Romero (Corinthians) e Raúl Bobadilla (Augsburg-ALE).