Paraguai goleia Hong Kong por 7x0 em despedida de ano histórico

O atacante Roque Santa Cruz foi o destaque do Paraguai com dois gols, o primeiro da partida, aos 4 minutos, e outro aos 32, encerrando um jejum de seis meses sem balançar as redes. Ele foi convocado pelo técnico Gerardo Martino apesar de estar há muito tempo na reserva do Manchester City.

Os outros gols paraguaios foram marcados por Edgar Barreto, José Ortigoza, duas vezes, Marcos Riveros e Cristian Riveros.

O Paraguai teve uma campanha histórica na Copa do Mundo da África do Sul deste ano, chegando às quartas de final pela primeira vez na história.

O próximo desafio da equipe é a Copa América da Argentina, no ano que vem, em que o Paraguai está no Grupo B ao lado de Brasil, Equador e Venezuela.

(Reportagem de Mariel Cristaldo)