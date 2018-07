Paraguai perde amistoso para a Irlanda por 2 x 1

Barrios, nascido na Argentina, nacionalizou-se paraguaio em abril para disputar o Mundial da África do Sul pelo Paraguai, que está no Grupo F junto com Itália, Nova Zelândia e Eslováquia.

A Irlanda surpreendeu ao abrir o marcador aos 6 minutos com um gol de cabeça de Kevin Doyle ao pegar o rebote de uma bola que bateu no travessão.

O time da casa aumentou aos 38 minutos com um gol de Liam Lawrence, que chutou forte após passe de Doyle.

Barrios, atacante do Borussia Dortmund, marcou para o time paraguaio aos 12 da segunda etapa, mas não conseguiu brilhar em uma equipe que mostrou deficiências no jogo coletivo.

Os comandados de Gerardo Martino foram amplamente superados por seus rivais na jogada aérea, e alguns jogadores importantes não estiveram bem.

A Irlanda não participará do Mundial porque perdeu uma polêmica repescagem para a França numa partida definida com um gol em que o atacante francês Thierry Henry ajeitou a bola com a mão.

(Reportagem de Daniela Desantis)