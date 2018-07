Paraguai perde, mas substituto de Cabañas se destaca

Em seu primeiro jogo pelo Paraguai, Barrios marcou o gol solitário do time. No entanto, ele também se destacou com boas jogadas e só não foi melhor porque seu companheiro de ataque, Roque Santa Cruz, fez uma partida discreta. Recentemente naturalizado paraguaio - nasceu na Argentina -, Barrios atravessa grande fase e fez 19 gols pelo Borussia Dortmund no último Campeonato Alemão.

No amistoso em Dublin, a Irlanda conquistou a vitória graças a um bom primeiro tempo. Mesmo fora da Copa, o time comandado pelo italiano Giovanni Trappatoni mostrou entrosamento e fez 2 a 0 com gols de Kevin Doyle e Liam Lawrence. Na etapa complementar, Barrios descontou em boa trama do ataque paraguaio, mas a equipe visitante não conseguiu o empate.

Na sequência da preparação para a Copa, o Paraguai ainda faz mais dois amistosos. Também na Europa, o time encara a Costa do Marfim, no próximo domingo, e depois a Grécia, na quarta-feira da semana que vem. A Irlanda, por sua vez, que acabou fora do Mundial sendo eliminada pela França na repescagem, pega a Argélia na sexta.