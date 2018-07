Paraguai prega concentração total contra o Brasil

O volante Ortigoza sabe que, com o começo dos mata-matas, qualquer vacilo pode causar a eliminação. "Não pode haver margem de erro, temos que cuidar para que eles não tenham a posse de bola para não converterem os ataques. Eles sabem que podemos jogar de igual para igual. Quem perde vai embora, é a hora da verdade", lembrou o jogador.

De acordo com Ortigoza, o segredo é não deixar cair o nível de atenção durante todo o jogo. "Precisamos de mais concentração nos cinco minutos finais, como não aconteceu contra Brasil e Venezuela. Devemos cuidar desse detalhe porque nas três partidas que jogamos nos saímos bem."

Para o goleiro Villar, o jogo contra o Brasil terá um ingrediente especial. Será o primeiro contato dele com o estádio Ciudad de La Plata, que tende a ser a sua nova casa, uma vez que ele está muito próximo de ser anunciado como reforço do Estudiantes. "Já vou começar a me acostumar com o ambiente", comentou o jogador, que deverá atrair o apoio da torcida local para os paraguaios.