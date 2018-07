Paraguai termina ano com goleada por 7 a 0 na Ásia

O Paraguai fechou em grande estilo a sua vitoriosa temporada no futebol mundial. Nesta quarta-feira, a seleção do país goleou Hong Kong por 7 a 0, na casa do adversário, em seu último amistoso em 2010. O resultado serviu para coroar o ano em que o time avançou às quartas de final da Copa do Mundo, naquele que foi o melhor desempenho dos paraguaios em um Mundial.

Os destaques da goleada sobre Hong Kong foram Roque Santa Cruz e José Ortigoza, com dois gols cada um, enquanto Cristian Riveros, Marcos Riveros e Edgar Barreto também deixaram a sua marca para os paraguaios.

Com o placar elástico desta quarta, o Paraguai igualou a maior goleada de sua história, obtida em 1949, quando aplicou 7 a 0 sobre a Bolívia na Copa América de 1949. Em 2007, os paraguaios golearam o Equador por 5 a 1, no início das Eliminatórias da Copa do Mundo deste ano, naquela que havia sido a última vitória mais expressiva do país em número de gols marcados.

Destaque do último Mundial, o Paraguai fará parte do grupo da seleção brasileira na primeira fase da Copa América de 2011, que será realizada na Argentina. O país irá formar o Grupo B do torneio ao lado do Brasil, do Equador e da Venezuela.

Em outros dois amistosos internacionais já encerrados nesta quarta-feira, Montenegro venceu o Azerbaijão por 2 a 0, em casa, enquanto a China bateu a Letônia por 1 a 0, também em seus domínios.