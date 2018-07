Paraguai vence Peru por 1 a 0 e ganha sobrevida nas Eliminatórias

ASSUNÇÃO - O Paraguai ganhou uma sobrevida nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014 ao vencer o Peru por 1 a 0, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela décima rodada da competição. O triunfo foi apenas o segundo da equipe, que segue na lanterna, com poucas chances de classificação.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Aguilar, de cabeça, aos 7 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta na área, o jogador do Tijuana (México) apareceu atrás da zaga e resvalou de cabeça, tirando as chances de defesa de Fernández. Na etapa inicial, o Peru havia ficado perto de abrir o placar, com Vargas, que acertou a trave em um chute de média distância, aos 33.

Diferente do confronto de sexta contra a Bolívia, em La Paz, dessa vez o Peru usou força máxima. Com isso, os corintianos Guerrero e Ramírez foram titulares, enquanto Ruidiaz, do Coritiba, entrou no segundo tempo. O time peruano estacionou nos mesmos oito pontos que a Bolívia, ficando à frente apenas do Paraguai, que foi a sete.

Também nesta terça-feira, o Equador desperdiçou a chance de assumir a liderança provisória das Eliminatórias ao empatar em 1 a 1 com a Venezuela, fora de casa, em Puerto la Cruz. O time anfitrião abriu o placar logo aos 6 minutos, num golaço do capitão Arango, que arriscou de fora da área, viu a bola desviar no caminho e entrar no ângulo esquerdo.

Ainda no primeiro tempo, aos 24, Castillo aproveitou sobra na área, bateu cruzado, e deixou tudo igual. Com o resultado, o Equador chegou aos mesmos 17 pontos que a Argentina, que visita o Chile logo mais. Já a Venezuela foi a 12, empatada com os chilenos.