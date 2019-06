Paraguai x Catar: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Paraguai e Catar se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, na estreia de ambas as seleções no Grupo B da Copa América.

Onde assistir Paraguai x Catar ao vivo?

Paraguai x Catar terá transmissão ao vivo do SporTV, também sendo possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

Tendo no seu elenco três jogadores que estão em atividade no futebol brasileiro - Gatito Fernández (Botafogo), Gustavo Gomez (Palmeiras) e Derlis González (Santos) -, o Paraguai venceu o seu único amistoso de preparação para a Copa América, ao bater a Guatemala por 2 a 0, no último domingo.

Rival de estreia do Paraguai, o Catar é uma das seleções convidadas pela Conmebol para a disputa da Copa América. A seleção surpreendeu ao vencer a Copa da Ásia neste ano e usará o torneio para adquirir rodagem visando a Copa do Mundo de 2022, em que será o país-sede. Além de Paraguai e Catar, o Grupo B da Copa América também conta com as seleções argentina e colombiana.