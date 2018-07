Paraguaio Cáceres é dúvida no Fla contra o Atlético-MG

"A região do quadril incomoda bastante, é delicada. O González teve um problema semelhante e desfalcou o time em três jogos", disse o médico Marcelo Soares. "Cáceres está com dores, fazendo fisioterapia. No sábado e no domingo, ele foi ao hotel (na concentração do time) fazer tratamento. Ainda bem que temos um espaço de tempo até o jogo com o Atlético Mineiro", afirmou.

Os jogadores ganharam dois dias de folga e se reapresentam nesta quarta. Entre eles, estará o lateral-direito Leo Moura, que completou 34 anos nesta terça. O atleta ainda se recupera de lesão e tem contrato até dezembro deste ano, mas pretende renovar. "Penso em jogar mais três anos, essa é minha meta, meu planejamento. Mas o futebol traz surpresas. Jogando mais três anos, acho que estarei com dever cumprido. Depois, quero curtir a vida, minha família", disse.